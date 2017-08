03-08-2017, Marc Dol 112Gr.

Vuurloze stoomlocomotief aangekomen in Stadskanaal

Stadskanaal - Een 104 jaar oude vuurloze stoomlocomotief is donderdagmiddag aangekomen in Stadskanaal. Bijna 40 jaar had de SSN (Stoomstichting Nederland) de 6326 onder haar hoede.