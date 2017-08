03-08-2017, Martin nuver 112Gr.

Kind(6) met voet tussen spaken bij kometenstraat

Groningen - Donderdagmiddag om 14:04 uur kreeg de brandweer een melding van een persoon bekneld bij de Kometenstraat in de wijk Paddepoel.

Al snel werd de brandweer gecanceld maar ambulancedienst reed gewoon door. Een jongetje(6) had zijn voet tussen de spaken gekregen, daardoor kwam de broer ervan met de fiets ten val. Even dachten ze dat hij bekneld zat maar er bleek alleen sprake te zijn van wat kneuzingen en schaafwonden. Hij werd behandeld door de ambulancedienst.

Leek - Even later was er een vrachtwagenbrand op de A7 bij Leek, dit bleek een loze melding te zijn aldus de brandweervoorlichter. Men keerde al snel terug naar de kazerne.