03-08-2017

Auto's botsen op de Rijksstraatweg in Haren

Haren - Donderdagmiddag omstreeks kwart voor vier ontstond op de Rijksstraatweg ter hoogte van 't Huis de Wolf een aanrijding tussen twee auto's.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, één van de auto's schoot na de botsing door en kwam in de berm tot stilstand. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's afgesleept.