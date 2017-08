03-08-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Scooterrijder te water in Jonkersvaart

Jonkersvaart - Vanavond is er een scooterrijder door onbekende oorzaak in het water van de Jonkersvaart terechtgekomen.

Vanavond is er uit het water van de Jonkersvaart een bewusteloze scooterrijder gehaald. De ong. 60-jarige man was door nog onbekende reden in het water van de Jonkersvaart terecht gekomen. Buurtbewoners hebben de man in bewusteloze toestand gehaald, en zijn toen direct begonnen met reanimeren. Dit is later overgenomen door ambulancepersoneel en het MMT dat met de traumaheli ter plaatse was. Het onderzoek door de VOA heeft geruime tijd geduurd, voor Collewijn de scooter kon bergen.