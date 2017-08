04-08-2017, redactie

Aggregaat hoogwerker Delfzijl in brand tijdens uitruk

Delfzijl - De hoogwerker van brandweer Delfzijl heeft vrijdagmorgen in brand gestaan tijdens een inzet. Ze moesten een patiƫnt uit een woning te halen.

De brand in de aggregaat is ontstaan door nog onbekende oorzaak. De wagen is tijdelijk buiten gebruik. Een andere hoogwerker zal tijdelijk waarnemen.

