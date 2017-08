04-08-2017, Melarno Kraan 112Gr.

Brand in Nieuwe Pekela snel onder controle

Nieuwe Pekela - In een loods aan het Pekelwerk in Nieuwe Pekela was vrijdagmiddag brand uitgebroken. Er was middelbrand gegeven. Het betrof een kleine binnenbrand.

Ter plaatse viel het gelukkig mee. Een papierpers werd geconroleerd door de brandweer. De brand was snel uit. De oorzaak is onbekend.