04-08-2017, Martin Nuver 112gr.

Scooter gedumpt in water bij Morgensterlaan

Groningen - Vermoedelijk een gestolen scooter werd vrijdagmiddag om 13:45 uur teruggevonden in een vijver aan de Morgensterlaan in de stad.

De duikers van de brandweer Groningen assisteerden de politie. De scooter is weggebracht naar een politie bureau. De eigenaar zal in kennis worden gesteld.