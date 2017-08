05-08-2017, Zwaantje de Jong/112Marum.nl

Auto in de vangrail op A7

Nuis - Bij een eenzijdig ongeval op de A7 is een auto total loss geraakt.

Vrijdagavond even na half twaalf is op de A7 ter hoogte van Nuis een auto total loss geraakt bij een eenzijdig ongeval. De automobilist die in de richting van Groningen reed, raakte ter hoogte van het tankstation door nog onbekende reden de macht over het stuur kwijt, en kwam vervolgens tegen de middengeleider tot stilstand. Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de man onderzocht op evt. verwondingen. Vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Berger Collewijn heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept. Voor de berging moest de A7 tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer werd via de parkeerplaats van het tankstation geleid.