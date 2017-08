05-08-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Nieuw voertuig voor brandweer Winschoten

Winschoten - Enkele brandweermannen van het korps Winschoten hebben zaterdag hun nieuwe tankautospuit opgehaald uit Bergen op Zoom.

Het nieuwe voertuig beschikt over een grotere watertank en manschappencabine. Verder heeft de auto betere verlichting door ingebouwde schijnwerpers en een langere lichtmast. Ook is de auto veiliger doordat hij adaptief remt en een snelheidsbegrenzing heeft wanneer er niet onder prio één gereden wordt. Verder is het nieuwe voertuig naar de wensen gebouwd van de Winschoter brandweerlieden.





Oefenen



De chauffeurs gaan eerst ‘leren’ rijden met dit nieuwe voertuig. Ook de manschappen zullen met dit voertuig moeten oefenen. Daarna zal hij in gebruik worden genomen en zal de officiële overdracht volgen.



Drie nieuwe voertuigen

Cluster Oldambt van de brandweer heeft in totaal drie nieuwe voertuigen. De brandweer van Finsterwolde en Bad Nieuweschans kregen eerder een soortgelijk voertuig. Deze zijn bij hun al in gebruik.