05-08-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl & Meternieuws.nl video

Meerkoeten vast in water overstort Zuidlaren(Video)

Zuidlaren - Zaterdagavond om 18.24 uur moest de brandweer van Zuidlaren uitrukken naar de vijver aan de Bovendiepen in Zuidlaren voor een dier in de problemen.

Een voorbijganger hoorde in het riool / water overstort gepiep en waarschuwde de brandweer. De brandweer is ruim anderhalf uur bezig geweest om de twee meerkoeten (oude en een jong) te vangen maar dit is uiteindelijk niet gelukt.