05-08-2017, Martin Nuver & P. Wind

Buitenbrand Kraanvogelstraat

Groningen - Zaterdagavond om 19:10 uur was er een buitenbrand bij de Kraanvogelstraat in de stad. Er stond wat rommel/takken in de brand.

Er was veel rookontwikkeling dat van grote afstand was te zien. Na 10 minuten was de brand uit.