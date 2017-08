06-08-2017, Martin Nuver video & P. Wind & Sam Toxopeus

Vier bestelwagens door brand verwoest (Video)

Groningen - Een forse uitslaande brand aan de Grondzijl in Groningen heeft zaterdagnacht om 02:15 uur vier bestelwagens in as gelegd.



Er was gelijk middelbrand. Het naastgelegen pand bleef behouden. De oorzaak is nog onbekend. De schade is groot. Tv Noord