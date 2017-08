06-08-2017, Martin Nuver 112gr. & Marcel Drent verslaggever

Open dag Fc Groningen druk bezocht (Video)

Groningen - De open dag van FC Groningen zit er weer op. De zon scheen de gehele zondag binnen en buiten het stadion. Dit zorgde voor een fantastische sfeer en vooral veel mensen. (10.000 +)

Bij de open dag werden de nieuwe thuis- en uitshirts van FC Groningen gepresenteerd. Het was daarom ook druk bij de fancorner. De nieuwe shirts gingen vandaag als warme broodjes over de toonbank. Rond het stadion was van alles te beleven. Van meerdere stormbanen en een pannakooi tot het laten spuiten van je eigen spandoek. De spelers van FC Groningen stonden na de presentatie verspreid op het terrein. Fans konden één voor één langs om een handtekening of foto te scoren.

FC Groningen is klaar met de voorbereiding en zal aankomende zondag voor het eerst in actie komen in de Eredivisie. De Groningers krijgen Heerenveen op bezoek. (Oogtv.nl)

Beelden op Oogtv maandag vanaf 17:30 uur