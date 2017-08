06-08-2017, Patrick Wind & M. Nuver redactie

Fors ongeval Paterswoldseweg Groningen

Groningen - Op de Paterswoldseweg in Groningen heeft zondagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Hierbij viel 1 gewonde. Een groepje motoren reed over de Paterswoldseweg waarbij 1 de macht over het stuur verloor aldus getuigen. Dit is niet bevestigd.

De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Een weghelft was tijdelijk afgesloten. Berger Poort heeft de motor en de auto afgesleept. Er was veel schade.