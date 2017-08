06-08-2017, Martin Nuver 112gr.

Schade bij daglicht groot na brand bij Grondzijl (Video)

Groningen - De ravage was groot na de brand van zaterdagnacht bij het Grondzijl. Vier wagens werden door brand verwoest.

Men gaat uit van brandstichting. De recherche stelde een onderzoek in en beelden werden in beslag genomen. Het koeriersbedrijf is flink getroffen. Zondagmiddag werden de auto`s door Poort uit Hoogkerk vakkundig geborgen.