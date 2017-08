06-08-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Hooibalenpers in lichterlaaie (Video)

Finsterwolde - Zondagavond is in de Reiderwolderpolder een balenpers volledig door brand verwoest. De brandweer van Finsterwolde had het vuur snel onder controle.

De hooibalenpers kan als verloren worden beschouwd. De tractor heeft lichte schade opgelopen. Over de oorzaak is niets bekend. Tv Noord