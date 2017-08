07-08-2017, Politie Groningen Stad & Haren / Facebook

Onafgesloten fiets aangetroffen aan de Johan Ellenbergerstraat in Groningen

Groningen - Wie herkent deze fiets of wie weet wie deze fiets mist? De fiets is onafgesloten aangetroffen in de Johan Ellenbergerstraat in Groningen.

Heeft u informatie of bijzonderheden graag melden telefonisch via 0900-8844 met vermelding van BVHnr. 2017208289