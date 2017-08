08-08-2017, 112Groningen

63-jarige man overleden bij ongeluk in Leens (Video)

Leens - Op de N361 bij Leens is maandagavond een auto met twee passagiers in brand gevlogen nadat het voertuig tegen een boom botste.

Bij het ongeluk kwam een 63-jarige man uit het Zuid-Hollandse Zederik om het leven en het tweede slachtoffer, een 71-jarige man uit de gemeente de Marne is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.