07-08-2017, 112Groningen

Persoon overleden bij ongeluk in Leens (video)

Leens - Op de N361 bij Leens is maandagavond een auto met twee passagiers in brand gevlogen nadat het voertuig tegen een boom botste.

Bij het ongeluk kwam één persoon om het leven en het tweede slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Persbericht van de politie volgt dinsdag.