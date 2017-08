08-08-2017, Patrick Wind (112Gr.)

Gewonde in stad door voorrangsfout

Groningen - Op de Berlageweg in de stad heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Er viel 1 gewonde.

De gewonde is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een voorrangsfout is de oorzaak. Het gaat vaker mis op dit punt. Er was weinig schade. De politie zette het ongeval op papier.