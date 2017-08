09-08-2017, Romke Notenbomer/112Marum.nl

Man na ongeval Jonkersvaart in ziekenhuis overleden

Jonkersvaart - De 59-jarige man uit de gemeente Marum, die donderdagavond betrokken was bij een eenzijdig ongeval op de Jonkersvaart, is deze week overleden als gevolg van het ongeval.

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding binnen dat er een persoon op een scooter te water was geraakt. Onderweg naar het incident werd duidelijk dat een 59-jarige man uit de gemeente Marum op de wal werd gereanimeerd. Voorbijgangers hadden de man in het water gevonden en hem uit het water gehaald en de reanimatie gestart. De reanimatie werd vervolgens overgenomen door de gearriveerde hulpverleners. De man werd vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis in Groningen vervoerd. De politie stelde direct een onderzoek in en gaat uit van een eenzijdig ongeval.