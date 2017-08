09-08-2017, Erwin Dijkman

Bootje met jongeman slaat om op Oldambtmeer

Midwolda - Woensdag rond de klok van 18:30 werden de korpsen Scheemda en Finsterwolde gealarmeerd voor een boot in de problemen aan de Niesoordlaan te Midwolda.

Echter is de brandweer niet uitgerukt. Het bleek te gaan om een jongeman die met een zeilbootje omgeslagen was door vermoedelijk de wind. Hij kon zelfstandig de kant zwemmend bereiken waarna hij kon bellen met telefoon van omstanders. De jongen raakte niet gewond maar de schrik zat er in. Een andere jongeman die met een motorboot ook op het meer was heeft geholpen om de boot weg te trekken naar de kant.