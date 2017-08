10-08-2017, Erwin Dijkman 112Groningen.nl

Schietincident in Beerta met meerdere gewonden

Beerta - Woensdagavond vondt er een schietincident plaats in Beerta. ‘De oorzaak van het incident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Verdachten en slachtoffers zijn mogelijk bekenden van elkaar.’ Aldus de politie.