10-08-2017, Arjan Groenendal

Trekkerwiel breekt af bij Uithuizen

Uithuizen - Donderdagmiddag omstreeks 13:45 uur kwam op de Dingeweg te Uithuizen een John Deere 6200 met maaibalk tot stilstand na het verliezen van één wiel.

De bouten van het wiel zijn tijdens het rijden losgelopen. De bestuurder bleef ongedeerd en de trekker had alleen spatbord schade. Even later kwam een verreiker om de trekker te liften zodat monteurs het wiel weer konden monteren.