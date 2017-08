10-08-2017, OldambtNu.nl

Tractor door brand verwoest in Beerta (video)

Beerta - Aan de Nieuweweg in Beerta is donderdagmiddag een tractor in brand gevlogen. De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling.

Het landbouwvoertuig is geblust door de brandweer van Finsterwolde. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. De tractor is volledig door brand verwoest.