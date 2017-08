10-08-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Auto mist bocht in Westerlee

Westerlee - Donderdagavond heeft aan de Hoofdweg in Westerlee een automobilist een bocht gemist.

De automobilist heeft hierbij een lantarenpaal geraakt en is in een weiland tot stilstand gekomen. 1 persoon werd aangehouden en krijgt een ademanalyse. De uitslag is nog onbekend.