11-08-2017, Facebook/Politie Ommelanden Noord

Getuigen gezocht van ongeluk in Appingedam

Appingedam - Op woensdag 9 augustus tussen 21:00 uur en 21:15 uur, vond er in de Wijkstraat te Appingedam, ter hoogte van Joey's bar, een aanrijding plaats.

Een fietser, komende vanuit de richting van de Nicolaikerk, moest voor een tegemoetkomende personenauto uitwijken en kwam daardoor ten val. Door de valpartij liep de fietser diverse kneuzingen op. De personenauto reed na het ongeval door.

Mocht je iets gezien/gehoord hebben in relatie tot het genoemde verkeersongeval dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie: 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000