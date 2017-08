11-08-2017, 112Gr.

Gestolen auto opgevist bij de U. T. Delfiaweg

Hoogkerk - Vrijdagmorgen is door berger Poort Hoogkerk i.s.m DTS uit Grijpskerk een gestolen auto uit het Hoendiep gehaald.

De auto was gedumpt en de Gemeente vond hem. Hij lag er langere tijd in. Rond 09.30 uur was de klus klaar. Nader info ontbreekt.