11-08-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Gaslekkage na werkzaamheden in Waterhuizen

Waterhuizen - Bij het slaan van een paal in de grond bij een woning aan de Winschoterweg in Waterhuizen is vrijdagmiddag een gasleiding geraakt.

De brandweer werd omstreeks kwart over twee opgeroepen en kwam met spoed ter plaatse. Medewerkers van Enexis hebben de leiding gedicht en gaan de leiding repareren. Het fietspad langs de Winschoterweg was vanwege het lek tijdelijk afgesloten.