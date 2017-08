13-08-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist ongedeerd bij ongeval

Doezum - Bij een eenzijdig ongeval is een automobilist ongedeerd gebleven.

Op de Eesterweg in Doezum is zaterdagavond een automobilist uit de gemeente Achtkarspelen nagenoeg ongedeerd gebleven bij een eenzijdig ongeval. De man raakte in een bocht ter hoogte van het "Wevershuisje" de macht over het stuur kwijt, botste tegen twee bomen, om vervolgens een eind verderop tot stilstand te komen. Hierbij vloog de auto in brand, welke door een buurtbewoner met een brandblusser kon worden geblust. De brandweer van Grootegast is ter plaatse geweest, maar zij behoefden nauwelijks in aktie te komen. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de automobilist nog wel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk. De bestuurder van de auto is later meegenomen door de politie, omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed een auto heeft bestuurt. De auto die bij het ongeval total loss raakte, is later afgesleept door een bergingsbedrijf. De politie maakte rapport op van het ongeval.