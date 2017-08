13-08-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Brandweer blust buitenbrand in oude LTS-gebouw

Winschoten - De brandweer van Winschoten heeft in de nacht van zaterdag op zondag een binnenbrand in het oude LTS-gebouw geblust. Het ging om brand in isolatie materiaal.

De brandweer heeft het vuur geblust en het isolatie materiaal naar buiten gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.