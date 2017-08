13-08-2017, Persbericht

Groningens Ontzet 2017; over 2 weken !

Groningen - Nog twee weken en Groningen viert het ontzet in 1672! De activiteiten rondom dit ontzet worden ook dit jaar weer georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken.

Deze vereniging bestaat uit vrijwilligers die geruime tijd bezig zijn geweest om weer een mooi programma te presenteren aan de bevolking van Groningen. Alle activiteiten, behalve de kermisattracties, zijn gratis toegankelijk. Een groot aantal sponsoren heeft het mogelijk gemaakt dat deze activiteiten door de KVvV georganiseerd kunnen worden.

Op dinsdag 22 augustus starten de feestelijkheden met de opening van de kermis op de Grote Markt. De kermis duurt tot en met maandag 28 augustus. Zaterdag 26 augustus is om 14.00 uur de première van de voorstelling van het Bommen Berend Muziektheater in het gebouw van Usva aan de Munnekeholm 10. Om mee te mogen doen hebben kinderen auditie gedaan om een rol te krijgen in deze unieke musical; bakkersdochter Zwaantje verzet zich samen met de zoon van de bierbrouwer tegen het geweld van Bommen Berend.

Zaterdag zijn er ook nog voorstellingen om 16.00 en 20.00 uur en op maandag 28 augustus om 14.00, 16.00 en 20.00 uur in het Der Aa theater aan de Akerkstraat 11.

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus vindt in het Scheepvaartmuseum Vestingdag Groningen plaats. Dit is een samenwerking tussen Stichting Vestingdagen Noord Nederland en de KVvV. Het NNO 28 Augustusconcert vindt plaats op zondag 27 augustus!!!! Dit gratis toegankelijke concert is op de Vismarkt en begint om 20.00 uur.

Maandag 28 augustus starten de activiteiten om 08.15 uur met ´t Peerdespul in het Stadspark en eindigt het Groningens Ontzet om 22.30 uur met het groots en briljant vuurwerk in de Zuiderhaven. Alle activiteiten zijn te vinden op de website www.volksvermakengroningen.nl of in de app ´bommen berend´. Bij de viering van Groningens Ontzet horen de kleuren groen en wit. Om de stad feestelijk te kleuren worden in de binnenstad groen witte banieren opgehangen.

Ook inwoners kunnen hun straat groen wit kleuren door de KVvV vlag uit te hangen. Deze unieke vlag kan, tegen betaling, besteld worden via de website www.volksvermakengroningen.nl.