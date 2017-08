13-08-2017, Marc Dol 112Gr.

Vliegtuigje maakt noodlanding in weiland Vledderveen

Vledderveen - Een vlucht van een opa en zijn kleinzoon verliep zondagmiddag niet helemaal volgens plan.

Op ongeveer 500 voet hoogte (ongeveer 150 meter) kreeg het vliegtuigje waarin zij zaten een technische storing. De piloot zag geen andere mogelijkheid dan in een weiland te landen. Bij deze ruige landing is niemand gewond geraakt. Het vliegtuigje is geborgen.