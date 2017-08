14-08-2017, Sander Graafhuis 112haren.nl

Uitslaande brand verwoest schuurtje achter woning (Video)

Haren - Een felle uitslaande brand heeft zondagavond een schuurtje achter een woning aan het Laagveld verwoest.

De brandweer werd omstreeks tien uur opgeroepen voor de brand en kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het schuurtje al in lichterlaaie. Door adequaat optreden van de brandweer kon wel worden voorkomen dat de brand zich niet verder kon uitbreiden naar de woning of omliggende schuurtjes. Doordat het schuurtje dicht tegen het huis stond heeft deze ook schade opgelopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, de politie doet hier onderzoek naar.