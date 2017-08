14-08-2017, Joey lameris 112Gr., redactie: M. Nuver

Ongeval letsel Barkmolenstraat Groningen

Groningen - Bij de Barkmolenstraat in de stad is maandagmiddag om 14:45 uur een scooterrijder hard onderuit gegaan. De fietser en de scooterrijder kwamen in botsing door onbekende oorzaak.

Een Justitie busje was getuige en gaf eerste hulp. De fietser raakte niet gewond maar de scooterrijder ging mee naar een ziekenhuis voor behandeling van de verwondingen. De exacte toedracht is niet helemaal duidelijk.