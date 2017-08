14-08-2017, Johan Wildeboer 112gr.

Berghok in brand in Bedum

Bedum - Aan de Fazant in Bedum is maandag aan het begin van de avond een berghok/schuur afgebrand.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De schuur brandde compleet af. De politie doet onderzoek. Getuigen met tips kunnen bellen 09008844.