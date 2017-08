14-08-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Ongeval letsel op A7 bij Scheemda

Scheemda - Bij een eenzijdig verkeersongeval is maandagavond één persoon gewond geraakt.

De auto reed in de richting van de Duitse grens. Het voertuig heeft vermoedelijk de vangrail geraakt en is 50 meter verderop in de berm tot stilstand gekomen.



Één rijstrook is voor een gedeelte korte tijd afgesloten geweest. Het voertuig heeft grote schade opgelopen. De man is met rugklachten naar een ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het verkeers ongevallen analyse team heeft het ongeval onderzocht.