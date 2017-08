15-08-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Flatwoning vol rook na brandje

Foxhol - Een vergeten pannetje op het vuur in een flatwoning op de tweede verdieping aan de Gruttostraat in Foxhol heeft dinsdagmiddag de woning vol rook gezet.

De brandweer werd om 13.33 uur gealarmeerd door de overburen die rook uit de woning zagen komen. Het pannetje was toen al van het vuur gehaald en naar beneden gegooid. Twee personen zijn door medewerkers van de ambulancedienst onderzocht maar behandeling in het ziekenhuis was niet nodig. De brandweer heeft gecontroleerd of het vuur daadwerkelijk uit was en heeft vervolgens de woning geventileerd.