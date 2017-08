15-08-2017, Melarno Kraan & Erwin Dijkman

Automobiliste(40) aangehouden na aanrijding met voetganger (Video)

Winschoten - Dinsdagmiddag heeft de politie een 40-jarige automobiliste uit Oude Pekela aangehouden na een aanrijding op de Engelstilstraat.

De vrouw wordt ervan verdacht dat zij met opzet een 34-jarige man uit Groningen heeft aangereden. De man raakte door de aanrijding gewond, maar verliet de plaats van de aanrijding. De politie wist de man dezelfde middag op te sporen en hij werd met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Aanleiding van dit incident ligt in de relationele sfeer. De vrouw is na het incident aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.