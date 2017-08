15-08-2017, Melarno Kraan & Erwin Dijkman

Automobiliste aangehouden na aanrijding met voetganger (Video)

Winschoten - De politie heeft dinsdagmiddag een automobiliste aangehouden na een ongeval op de Engelstilstraat in Winschoten.

De vrouw heeft op die weg een voetganger aangereden die daarbij gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is vervoerd. Aldus de woordvoerder van de politie zou de vrouw de voetganger opzettelijk aangereden hebben en daarom is ze aangehouden voor poging tot doodslag.



De politie heeft ter plaatse de straat afgezet een sporenonderzoek ingesteld.