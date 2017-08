Houd je aandacht op de weg



Iedereen doet het wel eens: de mail lezen, een berichtje versturen of de laatste tweets checken tijdens het autorijden of op de fiets. Een aantal seconden je aandacht niet op de weg houden is heel riskant, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Daarom is er nu een campagne die je laat zien en ervaren dat appen, facebooken, tweeten, etc. niet samengaat met veilige en verantwoorde verkeersdeelname. Wil je onderweg toch je smartphone gebruiken voor social media of het checken van berichten? Ga dan naar een parkeerplaats of een andere veilige plek. Wachten tot je op je bestemming bent, kan natuurlijk ook. Check de infographic over afleiding in het verkeer.

A7? Attent



Onder het motto ‘A7? Attent!’ worden weggebruikers gewezen op veilig verkeersgedrag. Een motto met een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers. Kortom: als we allemaal attent zijn in het verkeer, en zowel de aandacht op de weg houden als vriendelijk omgaan met medeweggebruikers, komen we veilig thuis. De boodschap ‘A7? Attent!’ wordt onder andere verspreid via de website www.Rijkswegennoord.nl, facebook.com/rijkswegennoord en twitter.com/RijkswegenN.