16-08-2017, Persbureau Meter

Dode(32) in Noord Willemskanaal gevonden bij Eelde (Video)

Eelde - In het Noord Willemskanaal aan de burgemeester J.G. Legroweg is een woensdagochtend vroeg een dode vrouw (32) uit Eelde aangetroffen.

Een visser zag het lichaam in het water drijven een waarschuwde de politie. De technische recherche deed ter plaatse onderzoek. Het scheepvaart verkeer was stilgelegd. Update: Er is geen sprake van een misdrijf tweet de politie.