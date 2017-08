16-08-2017, pollitie.nl

Man bedreigt agenten met mes na burenruzie

Veendam - Dinsdagochtend hebben agenten een 44-jarige man uit Veendam overmeesterd en aangehouden De agenten waren naar de Sarastraat geroepen in verband met een burenruzie die daar gaande zou zijn.

Toen twee van hen in een woning in gesprek gingen met de 44-jarige man, die betrokken zou zijn geweest bij de burenruzie, trok deze een mes en bedreigde hiermee de twee agenten. De man wilde het mes niet neerleggen, waarop eén van hen vervolgens het wapen trok en nogmaals de man sommeerde het mes neer te leggen. Uiteindelijk kon de man naar de grond worden gewerkt en gooide hij het mes weg. De Veendammer is aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de man.