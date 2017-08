16-08-2017, Wim Henstra 112Gr / Twitterfoto politie B. de Groot

Tankwagen kantelt in sloot bij Winsum

Winsum - Om 17:15 uur werden brandweer Winsum en Baflo opgepiept voor een verkeersongeval ter hoogte van. de Winsumerstraatweg 7 bij Winsum.

Ter plaatse bleek er een tankwagen gekanteld te zijn op de toegangsweg naar de boerderij. Deze is op de kop in een sloot beland. De brandweer, ambulance en politie waren snel ter plaatse. De bestuurder van de vrachtwagen is kort in de ambulance onderzocht en kwam er met lichte verwonding vanaf. Berger Poort uit Hoogkerk zal de tankwagen later vanavond bergen.