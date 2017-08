17-08-2017, Kevin Smid 112Gr.

Brandweer blust bult hooi in Appingedam

Appingedam - De brandweer van Appingedam heeft woensdagavond een forse brand geblust in een bult met hooi aan het Zwet in Appingedam.

Even na half 11 werd de brand ontdekt. Wegens de grote rookontwikkeling was de N33 tussen Appingedam en Meedhuizen afgesloten voor het verkeer. De brandweer is uren bezig geweest met het bestrijden van de brand.