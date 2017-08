17-08-2017, Politie.nl

Studente en schilder houden inbreker aan

Groningen - Een studente en een schilder hebben woensdagmiddag in een studentenwoning in het centrum van de stad een 19-jarige inwoner van Delfzijl aangehouden en overgedragen aan de politie. De jongeman wordt verdacht van een woninginbraak.

Aanhouding door burgers Iedere burger heeft in geval van heterdaad het recht om de verdachte aan te houden en desnoods met dwang onder controle te houden. Wel moet hij direct de politie waarschuwen en de verdachte overdragen.

De jongeman liep rond in de studentenwoning terwijl hij daar helemaal niets had te zoeken. Eén van de bewoonsters sprak hem aan. De 19-jarige hield een vreemd verhaal. De studente aarzelde niet en zette hem uit de woning. Daar was net een schilder bezig met werkzaamheden. De man besloot de vrouw te helpen. Hij hield de 19-jarige aan. De studente waarschuwde vervolgens via 112 de politie. De inwoner van Delfzijl werd vervolgens overgedragen aan agenten. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Het is nog onduidelijk hoe de man de woning binnen is gekomen.