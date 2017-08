16-08-2017, Persbericht Milieudefensie/ foto`s Milieudefensie – Anjo de Haan

Honderden aanwezig bij herdenking aardbeving Huizinge

Huizinge - Woensdagavond herdacht Huizinge de door gaswinning veroorzaakte aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter van 2012. Met een ‘koffertocht’ en het luiden van de klokken werd stilgestaan bij de beving die vijf jaar geleden.

De organisatoren van de herdenking stellen dat de regering vijf jaar na dato nog steeds het produceren van gas voorrang geeft boven de veiligheid en leefbaarheid van Groningen.

Ruim 300 aanwezigen, meer dan 60 deelnemende kerken

Vanavond liepen gedupeerden en sympathisanten met koffers en verhuisdozen in een stille tocht naar een eeuwenoude, gestutte boerderij in Huizinge, het epicentrum van de beving. Onder de rubriek 300 aanwezigen waren onder meer Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen), René Paas (Commissaris van u de Koning), Albert Rodenboog (Burgemeester Loppersum), Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA). Er werd een 'litanie' gelezen, als aanklacht tegen de gaswinning. Om 22:30 uur, het tijdstip van ‘de Grote klap’, luidden de kerkklokken van Huizinge vijf minuten lang. Meer dan zestig kerken elders in Groningen openden de herdenking om 20.00 uur met het luiden van de klokken.





Protest tegen kaalslag



De actie is een protest tegen de manier waarop met mensen wordt omgegaan en het voortzetten van de gaswinning, de veroorzaker van kaalslag en verruïnering van het Groningse platteland met haar prachtig oude gebouwen en monumenten. Al bijna zestig panden zijn inmiddels afgebroken, diverse huizen staan leeg en duizenden woningen moeten worden gesloopt of versterkt. De koffers en verhuisdozen staan symbool voor het gevoel van ontheemding dat veel Groningers hebben.



Het einde is nog niet in zicht



Ondanks alle beloftes na 2012 hebben mensen dagelijks last van de gevolgen van de gaswinning. Initiatiefneemster Elke Meiborg van actiegroep Van Graan Naar Banaan: ‘Na vijf jaar frustratie, verdriet en woede, is het einde nog lang niet in zicht. Ons wacht sloop, vernieling of verhuizing, terwijl de gaswinning gewoon doorgaat.’



De koffertocht is een initiatief van de actiegroep Van Graan Naar Banaan, ondersteund door Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, Platform Kerk en Aardbeving, Houd Groningen Overeind en het Groninger Gasberaad.