17-08-2017, W. Zijlema

112Kort: Gaslek langs oprijlaan

Stedum - De brandweer heeft donderdagmiddag een klein gaslek beveiligd langs een oprijlaan van een loonbedrijf aan de Delleweg tussen Stedum en Winneweer.

De melding kwam even voor 13:30 uur binnen bij de meldkamer. Enexis is daarop ook gealarmeerd. Zij kwam ter plaatse om het lek te dichten. Hoe de lekkage kon ontstaan is niet bekend.