17-08-2017, Patrick Wind & M . Nuver redactie

Overvaller(39)binnen 5 minuten gepakt (Video)

Groningen - Agenten hebben donderdagmiddag een 39-jarige man uit Ter Apel aangehouden na een gewapende overval op een casino aan de Gelkingestraat.

De eerste melding was rond 15.45 uur. In het casino ontstond een worsteling. De verdachte is zonder buit gevlucht. Kort na de overval hebben agenten de verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding is een wapen aangetroffen. Het bleek te gaan om een nepwapen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.