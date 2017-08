17-08-2017, Melarno Kraan & Gerrie de Groot/ OldambtNu.nl

Fietser raakt zwaar gewond na aanrijding met auto

Een fietser is donderdagavond zwaar gewond geraakt op de Steringa Kuiperweg in Winschoten. Het slachtoffer werd aangereden door een auto.

Meerdere hulpdiensten, waaronder het mobiel medisch team per helikopter waren ter plekke. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet onbekend. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.